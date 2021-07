Bezpłatne turnusy dla zabrzan!

Takiej okazji nie można przegapić! Fundacja Polsat i Centrum Zdrowia i Relaksu Verano w Kołobrzegu zapraszają na turnusy rehabilitacyjne zabrzańskie dzieci, chorujące na przewlekłe choroby dolnych i górnych dróg oddechowych oraz na mukowiscydozę. Udział w nich jest całkowicie bezpłatny!

Do projektu „Verano dla dzieci” zostali zaproszeni najmłodsi mieszkańcy 4 śląski miast, w w których powietrze nie jest dobrej jakości. Poza Zabrzem to Rybnik, Pszczyna i Wodzisław. Turnusy będą odbywać się w Kołobrzegu, w Centrum Verano, od października do grudnia. Poza ostatnim, 14 – dniowym, tuż przed Bożym Narodzeniem pozostałe będą trwać 21 dni. W każdym może uczestniczy 20 dzieci, każdemu ma towarzyszyć jego opiekun – mama, tata lub inna bliska osoba.