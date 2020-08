Będzie pomoc dla rodziny

Takiego miejsca w Zabrzu brakowało – przytulnego, zapełnionego fachowcami, gotowymi służyć m.in. rodzinom borykającym się z kłopotami. Jesienią rozpocznie działalność Centrum Rozwoju Rodziny. Zajmie budynek po Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego, w sąsiedztwie Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzańskiej. Jego dyrektorem jest Małgorzata Aksamitowska – Kobos.

- W Zabrzu przywiązujemy dużą uwagę do kondycji rodziny. Problemy bytowe, w sporej części rozwiązał rządowy program 500+. Ale nie tylko one ją trapią. Czyha na nią wiele innych zagrożeń, dlatego z inicjatywy prezydent Zabrza, co roku, od 13 lat obchodzimy Metropolitalne Święto Rodziny. Powołanie Centrum również jest pomysłem Małgorzaty Mańki – Szulik. Okazało się, że chęć pomocy najbliższym sobie ludziom, którzy nie umieją rozwiązać własnych problemów w czerech ścianach, zbiegła się z możliwością sięgnięcia po pieniądze spoza budżetu miasta. Dlatego tak sprawnie powołano do życia nową instytucję. Teraz w budynku trwają prace wykończeniowe – mówi Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

Centrum Rozwoju Rodziny ma prostować relacje dzieci – rodzice, żona – mąż. Będzie zapraszać zabrzan na zajęcia warsztatowe, udzielać indywidualnych porad, świadczyć usługi asystenckie oraz prowadzić klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży. – Rodzina jest w kryzysie, również w Zabrzu. Łatwo się o tym przekonać śledząc nasze, lokalne statystki rozwodów. Liczymy, że Centrum, jeśli nie odmieni, to zatrzyma ten trend. Dziś małżeństwa rozpadają się z powodów, które przy odrobine chęci, umiejętności rozmowy i słuchana można wyeliminować. I właśnie w tych działaniach ma pomagać zabrzanom nowa placówka. Powinna ratować te związki, które mają szanse na przetrwanie – dodaje Czesława Winecka.

Kolejną inspiracją dla powstania Centrum była jeszcze jedna, smutna statystyka: w Zabrzu, placówkach opiekuńczych nie ma sierot. Wszystkie wychowujące się tam dzieci zostały zabrane biologicznym rodzicom. – Gdy rozpadają się więzi między najbliższymi ludźmi, gdy rodziny wpadają w kryzysy, najbardziej cierpią najmłodsi. Tego też chcielibyśmy uniknąć – tłumaczy naczelnik.

Centrum ma ambitne plany. Zamierza przełamywać stereotypy: ten o konieczności prania brudów w czerech ścianach oraz inny, równie mocny o obowiązkowej wszechwiedzy rodziców. – Są sytuacje, gdy w poszukiwaniu pomocy trzeba wyjść z własnego mieszkania. Centrum stanie otworem dla wszystkich chętnych. Można będzie do niego wejść z ulicy. A to znaczy, że oferta placówki nie jest adresowana wyłącznie do rodzin, objętych już pomocą społeczną, ale do każdej, czującej potrzebę spotkania z fachowcem. Chcemy przekonać zabrzan, że nie wstyd prosić o pomoc, a wychowując dzieci możemy spotkać się z sytuacjami, które nas przerastają – opowiada Czesława Winecka.

Tworzenie Centrum Rozwoju Rodziny kosztowało prawie 5,5 mln zł. 4,6 mln zł z tej kwoty ponad to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Termin zakończenia prac zaplanowano na listopad.