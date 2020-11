Będzie mural z Korfantym

Na ścianie budynku przy ulicy Bolesława Wallek-Walewskiego powstanie mural z Wojciechem Korfantym, jednym z ojców polskiej niepodległości. Akcję wspiera Tauron Polska Energia. Malowidło zostanie przygotowane przy użyciu specjalnej farby, która pochłania zanieczyszczenia z powietrza. To pierwszy tego typu mural na Śląsku.

Wojciech Korfanty to jedna z ważniejszych postaci w historii Polski. Jest uznawany za propagatora polskości na Śląsku i to właśnie jemu przypisuje się przyłączenie regionu do Rzeczpospolitej. Postać Wojciecha Korfantego nierozerwalnie związana jest z historią Powstań Śląskich.