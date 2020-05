Czy będą wybory?

Wybory prezydenckie to wciąż wielki znak zapytania. Nie wiadomo, kiedy się odbędą, w jakiej formie i czy w ogóle się odbędą. Po tych dylematów należy dodać jeszcze organizacyjny problem, który pojawił się w przygotowaniach ich korespondencyjnej wersji. Część samorządów odmawia przekazania Poczcie Polskiej, mającej doręczać pakiety wyborcze, spisu osób uprawnionych do głosowania. Do tej grupy należy też Zabrze.

- Do biura Rady Miasta wpłynęło pismo Poczty Polskiej, z próbą o udostępnienie listy wyborców. Po analizie naszych prawników, odmówiliśmy. Ich zdaniem, przepis, na który powołują się autorzy nie uprawnia do tego – tłumaczy Dawid Wowra, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Głosowanie na nową głowę państwa, zgodnie z kalendarzem wyborczym, zatwierdzonym kilka miesięcy temu powinno się odbyć 10 maja. Ten termin przestał być oczywisty z powodu pandemii i wprowadzonych przez rząd ograniczeń, szczególnie dystansu społecznego.

Dziś wydaje się mało prawdopodobne, by tego dnia Polacy mogli wybrać prezydenta. Nowe ustawa, wprowadzająca w wyjątkowej sytuacji głosowanie korespondencyjne wciąż jest w Senacie. Może w nim pozostać nawet do 6 maja i pewnie tak długo tam będzie. Później ponownie musi zająć się nią Sejm.

Przeciwnikiem kopertowych wyborów, poza sejmową opozycją, jest również koalicyjne Porozumienie Jarosława Gowina. Lider ugrupowania proponuje zmianę konstytucji – przedłużenie kadencji obecnego prezydenta o 2 lata. Prowadzi w tej sprawie rozmowy z opozycją. Jeśli dojdzie do kompromisu, wybory w tym roku w ogóle mogą się nie odbyć, bo sejmowa większość ma skromną liczebną przewagę nad opozycją. Języczkiem u wagi, w tej sytuacji, są właśnie posłowie Gowina.