Będą naprawiać Zabrze

Im więcej zgłoszeń, tym lepiej – taka zasada rządzi serwisem internetowym www.NaprawiamyZabrze.pl. Najważniejszy cel jest jeden: by miasto stawało się przyjazne, piękne, z dobrymi warunkami do życia. Przy okazji wymiana informacji o tym, co trzeba poprawić ma być początkiem społecznego dialogu zabrzan – tych po jednej i drugiej stronie drzwi Urzędu Miejskiego. Serwis stworzyło Stowarzyszenie Nowe Zabrze.

- Wiele razy słyszałam prośby mieszkańców o uruchomienie podobnej aplikacji, wiele razy słyszałam narzekania, że nie wiadomo, gdzie zgłaszać usterki, dziury w jezdniach i chodnikach, walające się śmieci, wszystko, co szpeci Zabrza i negatywnie wpływa na jakość naszego życia. Pandemia, ograniczając dostęp do urzędników, jeszcze mocniej uświadomiła nam brak podobnego serwisu. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę – mówi Agnieszka Rupniewska, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej – Nowe Zabrze w Radzie Miasta.

Portal działa tak: mieszkaniec zgłasza problem , który zostaje przekazany odpowiedniemu urzędnikowi. Jeśli autor interwencji poda swój adres mailowy lub numer telefonu, będzie informowany o podjętych działaniach.

- Zachęcamy zabrzan do współpracy. Zależy nam na zgłoszeniach, bo w dążeniu do poprawy, perfekcji nie można się zatrzymywać – dodaje Agnieszka Rupniewska.