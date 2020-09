Artyści idą w plener

Nie zdziwcie się, jeśli spotkacie jutro w centrum młodych artystów. Będzie to miejski plener malarski zabrzańskiej Szkoły Plastycznej. Działania zaplanowano na 29 września w godzinach od 9 do 14. We wrześniu już tradycyjnie centrum miasta Zabrze zmienia się w artystyczną pracownie dla młodzieży Liceum Sztuk Plastycznych z Zabrza -

Kończyc. Młodych artystów wyposażonych w blejtramy oraz farby można będzie zobaczyć w centrum miasta w okolicach placu Wolności, w pobliżu Kwartału Sztuki (Teatr Nowy i Filharmonia Zabrzańska) oraz przy Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ulicy Miarki. Tegoroczne zmagania młodzieży odbywają się pod hasłem RYTM ZABRZA. Inspiracji szukać będą w tętniącym rytmie ludzi przemierzających miasto, architekturze, roślinności, geometrii i powtarzalności. Kolejny raz można będzie zobaczyć na żywo proces twórczy malarstwa plenerowego licealistów z Kończyc.

Prace, które powstaną w czasie pleneru, będą potem pokazane na poplenerowej wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury.