W areszcie znów się kręci

Dawny areszt śledczy, wkrótce część sąsiadującego z nim Sądu Rejowego, zajęła kolejna ekipa filmowa. W ciągu 4 dni za murami na ulicy Sądowej realizowano zdjęcia do serialu „Skazana”. Producentem jest Player.pl. Główną rolę gra Agata Kulesza.

Jak zawsze w przypadku takich produkcji szczegóły owiane są tajemnicą. Wiadomo jednak, czyją historię opowie widzom scenarzysta. Główną bohaterką jest Alicja Mazur, sędzia Sądu Okręgowego, która ma wszystko – charyzmę, inteligencję oraz pieniądze i odwzajemnioną miłość idealnego mężczyzny. Ale jak to w serialach bywa, przychylny los nagle kurs. Bohaterka trafia do więzienia. By przetrwać, musi dostosować się do reguł za kratkami i wykazać determinacją, by osiągnąć najważniejszy cel – udowodnić swoją niewinność.