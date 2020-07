Aquarius znów zaprasza

Z kwarantanny wychodzi Zabrzański Kompleks Basenowy Aquarius! Od jutra częściowo czynny będzie Kopernik. Dla spragnionych wody dostępny jest także obiekt przy placu Krakowskim. Wciąż obowiązują jednak zasady, mające minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

W Koperniku, przy al. Korfantego dostępne będą basen pływacki i rekreacyjny, zjeżdżalnia. Na razie zamknięte zostaje jacuzzi, brodzik i strefa SPA. Prawdopodobnie jednak i one wkrótce się otworzą dla mieszkańców.

By zanurzyć się w wodzie, na placu Krakowskim i w osiedlu Kopernika trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa epidemicznego, m.in., zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce, a odzież i obuwie, zostawiane w szatni pakować do własnych toreb. Obowiązkowa jest kąpiel przed wejściem do sali basenowej oraz1,5 – metrowy dystans.