Akademia Przyszłości szuka wolontariuszy, którzy chcą zamieniać życie dzieci – tych z niską samooceną, problemami w nauce i w relacjach z rówieśnikami. Zgłoszenia można przesyłać na adres www.superw.pl.

Akademia Przyszłości należy do tego samego stowarzyszenia co Szlachetna Paczka. Realizuje ogólnopolski program kierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest niesienie pomocy dzieciom z trudnościami. Właśnie kończy się jego XVIII edycja. W W Zabrzu uczestniczyli w niej uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16. W województwie śląskim Akademia Przyszłości działała w 10 miastach, jej podopiecznymi było 170 dzieci.

Aby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości trzeba przejść proces rekrutacyjny,

a następnie wdrożenie, przygotowujące do roli.