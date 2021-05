Akademia na lepszą przyszłość dziecka

Zasada jest prosta 1:1:1, ale efekty świetne – jeden wolontariusz wpiera, pomaga i podnosi samoocenę jednego ucznia i to regularnie, raz w tygodniu. Tak działa Akademia Przyszłości, która w Zabrzu działa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16.

Akademii i Przyszłości z zabrzanami spotkała się z inicjatywy sióstr Karmelitanek Misjonarek, prowadzących w Zandce świetlicę środowiskową „Providentia – Dom Opatrzności”. – Opowiedziały nam o niej, a my przeszliśmy do działania. Zaczęliśmy współpracę w lutym. Gdyby nie ograniczona liczba wolontariuszy, pewnie więcej dzieci skorzystałoby z oferty Akademii. Przez pandemię nie rozwinęliśmy skrzydeł w pełni, choć i tak widać efekty indywidualnej pracy z uczniami. Rekomendowaliśmy do niej tych, którzy mieli kłopoty w nauce – mówi Monika Fereniec, dyrektor zespołu przy ulicy Cmentarnej.

Ale Akademia Przyszłości to znacznie więcej niż darmowe korepetycje. Uczeń ma nie tylko lepiej się uczyć, ma również dostrzegać własne sukcesy. Niekoniecznie wymierne, ocenione i docenione przez nauczyciela. – Wolontariusze są tutorami, czyli opiekunami. Wpierają dziecko m.in. w utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych. Doceniają każdy sukces – uśmiech adresowany do kolegi, piękny rysunek. Wszystkie są odnotowywane w Indeksie Sukcesów. Na tym polega budowanie poczucia własnej wartości – wyjaśnia Justyna Gawron z Akademii Przyszłości.

Akademia wkrótce będzie poszukiwać wolontariuszy: osób gotowych do niesienia pomocy i do udziału w szkoleniu, przygotowującym do pracy z uczniami. Wspierać jej działania można jednak na wiele sposobów. Kupienie indeksu dla jednego dziecka to jednorazowa wpłata tysiąca złotych. Można przekazać też 1 proc. swojego podatku, dowolną kwotę lub rzeczy, które sprawią przyjemność dzieciom. – Naszym podopiecznym wręczamy prezenty, np. na rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego. Ofiarowujemy też znacznie więcej, ale to zależy od indywidualnej sytuacji rodzinnej. Darczyńcy mają okazję do wspierania uczniów ze swojego najbliższego otoczenia. Mamy wiele możliwości dla chcących czynić dobro. Warto skorzystać z tej okazji. Wierzymy, że dobro nie tylko wraca, ale i się pomnaża, a wspieranie dzieci to inwestycja w naszą wspólną przyszłość – dodaje Justyna Gawron.

Akademia Przyszłości działa od 2003 r. Wyposaża dzieci w doświadczenia, dzięki którym mają szansę na pokonanie dotychczasowych przeszkód i lepsze dorosłe życie. Jej nadrzędnym celem jest budowanie u nich poczucia własnej wartości w oparciu o wiarę w potencjał drugiego człowieka.