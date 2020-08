Pszczoły świętują z zabrzanami

50 – letni kierowca fiata, zatrzymany dziś, 3 sierpnia do rutynowej kontroli przez zabrzańską drogówkę okazał się wielokrotnym recydywistą. Prowadził auto, mimo że cztery razy, decyzją sądu, tracił prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Do przewinień zabrzanina należy dopisać też brak aktualnych badań technicznych samochodu, którym jechał.