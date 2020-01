Cudze chwalimy, swego nie znamy? Pora to zmienić. Sztolnia Królowa Luiza bierze jest w rankingu najlepszych atrakcji dla dzieci, prowadzonym na stronie www.dzieckowpodrozy.pl. 10 miejsc z największą ilością głosów otrzyma kampanię promocyjną, a ci, którzy na nie zagłosują bilety do rekomendowanych przez siebie placówek. No to do dzieła! Głosujcie na Luizę!

