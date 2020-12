55-latek zginął na szynach

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na przystanku tramwajowym przy ulicy Józefa Lompy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pasażer tramwaju po opuszczeniu go próbował ponownie do niego wsiąść, w wyniku czego stracił równowagę i został wciągnięty pod tramwaj. Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu.

Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 18.00. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 55-letni pasażer tramwaju linii nr 1, jadącego w kierunku Rudy Śląskiej, wysiadł na przystanku, a kiedy tramwaj ruszył, mężczyzna próbował ponownie do niego wsiąść. W trakcie tej czynności stracił równowagę i został dosłownie wciągnięty pod tramwaj. W wyniku zdarzenia 55-latek poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora przez kilka godzin pracowali policjanci z drogówki i technik kryminalistyczny. Do godziny 20.00 ruch tramwajów był wstrzymany. Czynności w sprawie trwają. Policjanci apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.