5000 zł na fajne pomysły

Działasz w organizacji pozarządowej? Potrzebujesz pieniędzy na realizację ciekawego projektu? To spotkanie jest dla Ciebie!

Gliwicki Instytut Pracy i Edukacji wraz z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy to operatorzy projektu “Śląskie Lokalnie 2020” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności. 600 tys. zł jest do podziału dla mieszkańców województwa śląskiego, którzy chcą działać w interesie społecznym. Od 1 do 5 tys. zł otrzymają m.in. małe, nieformalne grupy, mające pomysły na przedsięwzięcia przynoszące korzyści obywatelom. Nabór wniosków rozpoczyna się 2 lutego i kończy 2 marca. Czas na realizację inicjatyw obdarowanych mikrogranami upływa 30 listopada 2020 r.

By zachęcić mieszkańców, strony zorganizują spotkanie informacyjne dla mieszkańców Zabrza.Spotkanie w Zabrzu odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Brodzińskiego 4.