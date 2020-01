Daliśmy WOŚP 260 tys. zł!

Prawie 260 tys. zł wrzucili do puszek ci, których wolontariusze WOŚP spotkali na ulicach Zabrza. I to jest rekord! Dlatego brawo my!

Orkiestra w Zabrzu zaczęła grać znacznie wcześniej przed 28. finałem, wyznaczonym na 12 stycznia. Pierwsze dźwięki i pierwsze pieniądze wpadły na jej konto już w grudniu, za sprawą Sztabu im. Heidiego, którym kieruje Jagoda Długosz, nauczycielka w ZSO nr 14. – Były licytacje, koncerty, dyskoteki, kiermasze z domowymi ciastami oraz tradycyjne kwesty, oczywiście także ta 12 stycznia. Pod naszym szyldem grało 48 placówek oświatowych, nie tyko z Zabrza. Zebraliśmy rekordową kwotę: prawie 90 tys. zł. To o 10 tys. zł więcej niż rok temu.

Drugi Sztab WOŚP, Wielkiej Floty Zjednoczonych Sił kwaterę główną miał przy ulicy Dworcowej. W teren wysłał prawie 300 wolontariuszy, którzy w puszkach przenieśli ponad 168 tys. zł. Pierwsze monety i banknoty pojawiły się w nich 11 stycznia. Wtedy m.in. zorganizowano IV bieg charytatywny. Wpisowe uczestników zasiliło oczywiście konto Fundacji WOŚP. Na stracie stanęło około 300 zawodników. A 12 stycznia, na scenie przed Platanem i wokół niej działo się wiele: były koncerty, szansa, by wznieść się nad ziemię oraz do oglądania piękne samochody.